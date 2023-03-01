Роман Чуйко: в "Разговоры о важном" нужно включить уроки о спецоперации на Украине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Евгений Федоткин: подразделения Росгвардии по Тюменской области в 2022 году выполнили все боевые задачи

Встречи, разъясняющие предпосылки, причины и цели спецоперации на Украине, необходимо проводить для всех жителей Тюменской области. Особенно нужно говорить на эту тему с подростками.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее к годовщине СВО в историческом парке "Россия – моя история".

"Не все подрастающее поколение до конца понимает причины спецоперации, а в дальнейшем мобилизации. Важно говорить с ними об этом абсолютно открыто, по-взрослому. Рассказывать о возможно не всегда приятных или даже жестоких историях, о том, что происходило на освобождённых территориях, с чем столкнулись наши солдаты, когда заходили туда. Какие истории рассказывали мирные жители, о неофашистском режиме, который формировался долгие-долгие годы на Украине", — пояснил он.

По его словам, Всероссийский проект "Разговоры о важном" был бы отличным начинанием в этом направлении. Гостями проекта должны стать люди, причастные к военной теме — волонтеры, родители и жены мобилизованных, военнослужащие, Герои России.

"Президент в своем послании сказал, что каждому солдату сейчас начнут предоставлять 14 дней отпуска. Это очень важное время, когда можно привлекать этих людей, напитанных этой атмосферой, которые могут поделиться историей о своей службе с подростками. Я просто призываю все школы, самих родителей инициировать эту историю для того, чтобы они на классные часы приходили. Так у нас получится честный рассказ о том, с чем мы сегодня боремся, с каким злом столкнулись, как это тяжело, трудно, как мы теряем товарищей, но героически движемся вперед", — подчеркнул Роман Чуйко.

Напомним, #ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения, посвященный жителям Тюменской области, которые защищают Родину, помогают мирным жителям новых регионов РФ. Присоединиться и поделиться своей историей может каждый. Экспозиция открыта в историческом парке "Россия – моя история". Время работы с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Вход бесплатный.

Партнеры проекта #ВместеСильнее: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"; Военный комиссариат Тюменской области; Управление Росгвардии по Тюменской области; Тюменская областная дума.

Возрастное ограничение 12+.

Виктория Макарова