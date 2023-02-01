Сюжет о проекте #ВместеСильнее сняла телекомпания "Регион-Тюмень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сюжет о мультимедийном проекте #ВместеСильнее информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения вышел на YouTube-канале телерадиокомпании "Регион-Тюмень" вечером 22 февраля.

Экспозиция открыта в тюменском историческом парке "Россия — моя история" до 22 марта. На экранах показывают, как Тюменская область живет с начала специальной военной операции.

На экскурсии в числе первых побывал корреспондент телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Сергей Антонов.

"У нас нет сотен фотографий,которые висят на стенах, у нас – пять мультимедийных полотен, не считая интерактивные столы", – рассказал представитель Тюменского музейно-просветительского объединения Данил Шарохин.

На стендах есть специальные QR-коды. Их можно отсканировать с помощью смартфона и прочитать тематические статьи на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Также среди первых гостей выставки оказались волонтеры движения #МыВместе. На одном из стендов они увидели своих единомышленников.

"Впечатлений очень много. Выставка лаконичная. Когда ты смотришь на эти кадры, на душе становится трепетно", – поделилась впечатлениями от увиденного волонтер движения #МыВместе Татьяна Гайнутдинова.

Посетители экспозиции могут написать письма поддержки. Это подбодрит бойцов, принимающих участие в СВО. В одном из посланий военнослужащих поздравляют с Днем защитника Отечества.

Отметим, проект разбит на несколько блоков: "Всем миром", "Защитники", "Вопреки санкциям", "Герои СВО", "На передовой". Для максимального погружения посетителей организована аудиоэкскурсия.

Партнеры #ВместеСильнее: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"; Военный комиссариат Тюменской области; Управление Росгвардии по Тюменской области; Тюменская областная дума.

Возрастное ограничение 12+.

Александра Чайкина