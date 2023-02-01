Тюменцы проявляют мужество и самоотверженность на СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

69 жителей Тюменской области получили боевые медали и ордена за участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.

Два тюменца за проявленное мужество удостоились звания Героя России. Это уроженец села Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин, который был тяжело ранен, сейчас проходит реабилитацию. Он совершил настоящий подвиг — уберег своих бойцов и выполнил приказ до конца — отстоял понтонный мост через Северский Донец. Звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину вручил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Золотую Звезду Героя России гвардии старшего лейтенанта Жумабая Раизова семье солдата торжественно вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Высшая награда присвоена бойцу посмертно. Его именем назовут одну из улиц Тюмени.

В своем последнем бою Жумабай Раизов командовал подразделением, которое противостояло превосходящим силам противника. Под массированным минометным обстрелом десантники не позволили националистам прорвать оборону и захватить стратегически важные объекты. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить боем. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге неонацисты, понеся потери, отступили.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память о живых и погибших героях СВО – солдатах и офицерах, которые воевали и были награждены, — залог того, что россияне отстоят свою Родину, свой язык, сохранят историю страны и ее культуру.

В Тюмени стартовал мультимедийный проект к годовщине со дня начала СВО #ВместеСильнее. Это фоторассказ о жителях Тюменской области. Присоединиться и поделиться своей историей может каждый. Экспозиция открыта в историческом парке "Россия – моя история". Время работы с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+.

Инна Кондрашкина