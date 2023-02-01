#ВместеСильнее: тюменские бойцы: мы уничтожим нацизм

| Фото: предоставлено бойцами СВО | Фото: предоставлено бойцами СВО

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Специальная военная операция – гордость подвигов и боль потерь, ожидание победы и скорейшего возвращения домой мужей, братьев, отцов и сыновей. Для каждого своя мера – редкие звонки с "передка" домой, как называют бойцы линию фронта, строчки писем от детей и взрослых, незнакомых, но тоже родных, тех, кто ждет, верит и благодарит.

Фотографии – это самые честные истории о том, как живут и отдыхают, чем обедают и как скрашивают тоску по дому российские солдаты. Они сделаны не профессиональными фотографами, а людьми, оказавшимися в эпицентре событий, зачастую с камер обычных мобильников. И тем ценнее сегодня каждый из этих кадров. Все снимки стали частью проекта #ВместеСильнее. Экспозиция размещена в историческом парке "Россия – моя история". Проект посвящён жителям Тюменской области, которые защищают Родину, помогают мирным жителям новых регионов РФ.

Разглядеть детали специальной военной операции за сухими сводками Минобороны помогают свидетельства бойцов. Своей историей о пережитом на передовой поделился герой нашей сентябрьской публикации Сергей. Он подписал контракт на службу и уехал в зону проведения специальной военной операции, оставив жену, детей, работу и налаженную жизнь. "Решение поехать принял сердцем, по принципиальным соображениям. Родина в опасности, в соседней стране процветает и культивируется нацизм, я не хочу, чтобы это коснулось моих детей", - сказал он.

На вопрос, почему многие бывшие военные, кому позволяет возраст и здоровье, присоединились к спецоперации, объяснил - военные понимают, что происходит непорядок. Во время сражений получил осколочное ранение, после лечения вернулся в зону боевых действий.

"Многие не понимают. И кто говорит, что на войне не страшно, тот не воевал. Всегда страшно. Защитная реакция организма. Адреналин. И страх. Но свою пулю не услышишь. Я свой осколок тоже не слышал. Осознание приходит позже, также, как и боль. И ещё я вывел парня. Молодой, 21 год. Ему бочину распахало, я его перебинтовал, он смотрел на меня, а я ему говорил, что все будет хорошо. А он сказал, что не знал, как индивидуальным перевязочным пакетом пользоваться. Рядом никого не было, кроме меня. Мы были вдвоём в окопе. Я его поддерживал, а он на меня смотрел как на отца. Контуженный, раненый, но живой. Его глаза никогда не забуду. Очень хочу найти его и увидеть, поговорить", - рассказал боец.

На вопрос, о чем думал, когда раненого вытаскивал, Сергей ответил просто: "Донести свой пулемет, честно, чтобы никто не подумал, что бросил. И донес, парнишку, пулемет и ящики пулеметные. Когда за вторую линию отошли, встретились ребята, указали направление, и потихоньку мы отошли. Тяжело об этом обо всем говорить. Как там сейчас мои ребята?".

Добавим, что, вернувшись с передовой, боец продолжает помогать землякам, собирает и отвозит в Донбасс гуманитарную помощь, потому что считает это своим долгом.

Сейчас, пока идут боевые действия, из соображений безопасности мы не можем называть имена и позывные бойцов, показывать их лица, сообщать, откуда они. Тем не менее писать о них считаем своим долгом, потому что история каждого отдельного бойца – это история России, которая прямо сегодня вершится на наших глазах.

Инна Кондрашкина