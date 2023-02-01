#ВместеСильнее : в Тюмени стартует мультимедийный проект к годовщине со дня начала СВО

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Позади практически год со дня начала специальной военной операции. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Жители Тюменской области объединились для выполнения экономических, гуманитарных и военных задач. Из Сибири добровольцы с опытом ведения боевых действий направились в зону проведения СВО. А оставшиеся всем миром начали собирать одежду, продукты, деньги.

Мультимедийная проект #ВместеСильнее - это фоторассказ о жителях Тюменской области. Присоединиться и поделиться своей историей может каждый. Экспозиция открыта в историческом парке "Россия – моя история".

В день открытия выставки будет дан старт марафону видеокомментариев - в качестве спикеров выступят тюменцы, которые с первых дней приступили к сбору гуманитарной помощи, представители военного комиссариата, ТВВИКУ, Росгвардии, ветеранских организаций, депутаты областной и городской дум, общественники, политические деятели.

К марафону могут подключиться все жители, достаточно сделать фото около баннера мультимедийного проекта, загрузить его во ВКонтакте, поставить хештег #ВместеСильнее и рассказать о своём вкладе. В дальнейшем из историй тюменцев будут сформированы информационные материалы.

#ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Мультимедийный проект размещен в историческом парке "Россия – моя история" (Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47). Время работы с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+.