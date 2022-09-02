Многодетный участник СВО из Тюмени: Я не хочу, чтобы моя семья столкнулась с нацизмом

| Фото: предоставлено участником СВО Сергеем | Фото: предоставлено участником СВО Сергеем

Многодетный папа из Тюмени Сергей был в командировке в Донбассе больше 30 дней. Получил осколочное ранение, прошел лечение в госпитале, уже месяц на больничном, поправляет здоровье в родном городе.

Он согласился рассказать корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", почему подписал контракт на службу и уехал в зону проведения специальной военной операции, оставив жену, детей, работу и налаженную жизнь состоявшегося 40-летнего мужчины.

"Решение поехать принял сердцем, по принципиальным соображениям. Родина в опасности, в соседней стране процветает и культивируется нацизм, я не хочу, чтобы это коснулось моих детей", - сказал он.

Перед отъездом в район боевых действий тюменские добровольцы-контрактники прошли двухнедельный курс молодого бойца, чтобы вспомнить основы огневой и физической подготовки. Вернуться в строй Сергею помогла выправка – он военный пенсионер. За плечами несколько командировок в Чеченскую кампанию.

На вопрос, почему многие бывшие военные, кому позволяет возраст и здоровье, присоединились к спецоперации, объяснил - военные понимают, что происходит непорядок.

"Когда восемь лет безнаказанно бомбят мирных жителей Донбасса и убивают детей, то мужчины не могут оставаться в стороне, они должны встать и пойти на защиту. По факту – защитить от нацизма и геноцида не только русских жителей Луганской и Донецкой народных республик, но и свои семьи, свое будущее, а значит – и будущее страны, в которой мы все живем. Если не мы, то кто?" - задал он риторический вопрос.

Тюменец рассказал, что из региона в командировку уехали несколько человек, контракт подписали на полгода. Он вернулся по ранению, еще один парень, потому что родился ребенок. Из окружения Сергея сомневающихся – идти или не идти – нет. Пока он здесь, многие звонят, спрашивают, что необходимо взять с собой. Обращаются за советом и незнакомые люди, принявшие решение присоединиться к СВО.

"Я подсказываю, как лучше добраться, с чего начать, к кому идти в военкомат, и как это все происходит. Возраст людей, в основном, от тридцати лет – это те, кто прошел военную службу, либо военные в отставке или на пенсии. Большинство ребят – семейные и готовы внести свой вклад в победу", - отметил военный.

Кстати, заработок Сергея в Тюмени такой же, как и по контракту. По его словам, многие едут в Донбасс не из-за денег, а только ради того, чтобы всем жилось спокойно.

Мужчина обратил внимание тех, кто только собирается стать участниками спецоперации, что нужно понимать: едешь не на курорт, не в теплый дом с бассейном и с мягкой кроватью, а в зону боевых действий. Возможно, в какой-то момент придется поспать в окопе, на полу или в машине, в зависимости от поставленной командиром задачи. К примеру, если выходишь на задание на три дня, берешь только самое необходимое: сухпаек, воду, снаряжение, патроны, амуницию – все это не малый груз, надо рассчитывать свои силы.

Сам Сергей как опытный боец был готов ко всему. Иллюзий не строил, понимал, что спецоперация – это бои и в любом случае – чья-то кровь, чья-то боль и задачи, которые надо выполнить.

Про нахождение там говорит коротко – было сложно. Поясняет, что спецоперация отличается от военных действий в Чечне, где приходилось смотреть под ноги – замечать растяжки, мины и подобные "сюрпризы". Сейчас же прогресс ощутимо шагнул вперед. Воронами кружат дроны, которые могут дать точные координаты для удара по людям, приходится смотреть и под ноги, и вверх. По той же причине нельзя пользоваться сотовыми телефонами – только включи – и прилетит.

По словам военного, местные жители встречают российских военных тепло и приветливо, бойцы в свою очередь, вручают им гуманитарную помощь, жертвуют и своими сухпайками, консервами и крупами, чтобы помочь людям пережить тяжелые времена.

Про ранение говорит неохотно – осколок прошел пулеметные ящики и уже на излете Сергей получил тупой удар в ногу и перелом, сейчас кость срастается. Прогнозы врачи дают хорошие.

"После ранения эвакуировали на вертолете, доставили в госпиталь – я был сплошной комок грязи. После душа выдали все – белье, одежду. Еду принесли в палату. Весь персонал заботливый, помощь оказывает профессионально", - подчеркнул он.

После Сергей прошел лечение еще в нескольких госпиталях, уже в России, затем добрался на такси до московского аэропорта и улетел в Тюмень, о приезде сообщил лишь супруге.

"Вернулся, рано утром постучался домой, жена поджидала, а дети спали, проснулись, облепили вкруговую. Жене было тяжело одной, думаю, не легче, чем мне, но она у меня молодец, со всем справилась", - на этих словах Сергей закурил, видно, что у этого сурового воина доброе и любящее сердце.

Жена – настоящая боевая подруга, добавил он. Рассказал, когда принял решение присоединиться к СВО, объяснил супруге, что не может не пойти, кто-то должен выполнять эту работу. И она поняла и приняла его доводы.

На этом моменте разговор подошел к логическому завершению. И уже без диктофона, после интервью, этот сильный и сдержанный человек сказал, что через пару дней он вновь уезжает на передовую.

Инна Кондрашкина