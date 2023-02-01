Мужчины Тюменской области шли на СВО для защиты своих детей и внуков от нацизма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете #ВместеСильнее: тюменские бойцы: мы уничтожим нацизм

Именные батальоны в регионах начали формировать в мае 2022 года. Тюменская область активно подключилась к инициативе. Мужчины с боевым опытом за плечами шли добровольцами в зону проведения специальной военной операции не за деньги, а по принципиальным соображениям - чтобы защитить своих детей и внуков от возродившегося на Украине нацизма.

В день в военный комиссариат приходили от 30 до 50 человек, в том числе женщины после подготовки для помощи раненым. Из региона ушли несколько отрядов добровольцев, их точное количество будет названо после победы, пока эти данные засекречены.

Мультимедийный проект к годовщине со дня начала СВО #ВместеСильнее стартовал в Тюмени. Это фоторассказ о жителях Тюменской области. Присоединиться и поделиться своей историей может каждый. Экспозиция открыта в историческом парке "Россия – моя история". Время работы с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+.

В Тюменской области было сформировано три спецподразделения Минобороны РФ: инженерный батальон "Тобол", артиллерийский дивизион "Сибирь" и подразделение снайперов "Тайга".

Среди тех, кто первыми отправился на службу 22 июля, оказались братья Вадим и Рустам. Они оба служили в армии, а до вступления в батальон "Тобол" работали. Один трудился в отрасли теплоэнергоизоляции, второй был крановщиком.

"Настроение боевое и слаженное. Мы – патриоты своей страны и считаем - если не мы, то кто?. О том, что увидимся здесь, не знали, это вышло случайно. Оба подали документы, оба прибыли сюда и встретились", - рассказали они, отметив, что ранее уже служили по контракту.

Тогда же, в июле, в состав "Тобола" вошла и одна женщина – медсестра Варвара. Она поделилась, что с началом спецоперации уже не могла оставаться дома и без раздумий сменила белый халат на военную форму.

В те дни, по словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, в два раза увеличилось число призывников, меняющих военную службу по призыву на контрактную.

После объявленной в сентябре частичной мобилизации до отправки в зону проведения специальной военной операции призванные жители Тюменской области проходили обучение на полигоне учебного центра ТВВИКУ вместе с добровольцами.

Новые боевые кадры обучали стрельбе, минированию, они проходили курсы по инженерной подготовке. Работать мобилизованным приходилось много и трудно, потому что было необходимо в короткий срок усвоить навыки, необходимые в зоне боевых действий.

Занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке и фортификации, боевое слаживание проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

После всесторонней подготовки бойцы отправлялись в зону проведения специальной военной операции. Провожать их приходили все: родные, близкие, друзья, представители власти и духовенства, организаций и учреждений.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в трудные периоды истории России сибиряки всегда вставали на защиту Отечества.

"На ваше поколение выпало судьбой с оружием в руках встать на защиту независимости и мира в нашей стране. Вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей. Пройдут годы и наши потомки будут бесконечно благодарны за то, что вы делаете для сохранения мира на нашей земле. Будьте стойкими, смелыми, как наши предки, будьте достойны звания воина-сибиряка. А когда вернетесь домой с победой, мы соберем самый большой оркестр и пройдем победным маршем по центру нашего города", - сказал глава региона.

14 октября во время акции "Мы вместе" на Цветном бульваре был дан старт новой тюменской традиции. Каждому бойцу на проводах стали вручать памятную монету. Символический долг, который обязательно нужно вернуть по возвращении.

Провожали земляков и напутственными письмами. К примеру, 83-летняя ветеран труда Тамара Семёновна Дудина написала такое послание.

"Дорогой, любимый солдат! Я безгранично тобою восхищаюсь, решением твоим: Родину защищать! Мой внук Никита находится рядом с вами. Будьте храбрыми, внимательными, осторожными. Помните: любим вас, ждем домой! Гордимся всеми вами!".

Позади - год с начала специальной военной операции. Она продолжается, сыны земли Тюменской выполняют боевые задачи, а дома их ждет надежный тыл. Семьи защитников работают, учатся, собирают посылки, верят в скорую победу и с нетерпением ждут возвращения домой любимых мужей, отцов, сыновей, братьев из зоны проведения СВО живыми и здоровыми.

Инна Кондрашкина