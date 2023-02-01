Волонтеры штаба #МыВместе стали первыми почетными гостями мультимедийного проекта к годовщине СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры регионального штаба помощи #МыВместе стали первыми почетными гостями мультимедийного проекта #ВместеСильнее к годовщине со дня начала СВО в историческом парке "Россия – моя история", который стартовал 22 февраля. Они увидели экраны с фотографиями про то, как и чем жила Тюменская область с начала объявления специальной военной операции.

Проект разбит на несколько блоков: "Всем миром", "Защитники", "Вопреки санкциям", "Герои СВО", "На передовой". Для максимального погружения посетителей организована аудиоэкскурсия.

"Самое запоминающееся на выставке – фотографии военнослужащих со специальной военной операции. Это очень трогательно, смотришь на это с трепетом, и думаешь, как же им там тяжело. От этого хочется помочь им еще больше", - сказала волонтер, студентка ТюмГУ Яна Рафальская.

В зале также создана специальная площадка, на которой тюменцы могут написать письма бойцам, участвующим в СВО. Один из гостей выставки - педагог-организатор инклюзивного клуба "Горизонт" Татьяна Гайнутдинова - решила поблагодарить солдат за то, что они делают, передала всем привет от волонтеров штаба и попросила "обязательно вернуться всех домой живыми и здоровыми".

"Экспозиция очень уникальна. Правильно нам сегодня экскурсовод сказал о том, что за очень маленький промежуток времени мы можем понять, что происходило за год, что происходит в зоне боевых действий, что у нас в Тюменской области. Посетители смогут узнать, как волонтеры работают на месте и собирают гуманитарную помощь, помогают, пишут письма. Действительно кадры здесь подобраны завораживающие и трогательные", - добавила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области зарегистрировано около 50 тыс. волонтеров. Из них 7 тыс. – добровольцы штаба #МыВместе. Именно руками этих людей, младшему из которых 14, а старшему 77 лет, собрано и передано с начала спецоперации по назначению более 350 тонн гуманитарной помощи.

Педагог-организатор Дворца творчества и спорта "Пионер" и по совместительству волонтер Мила Изгагина отметила, что за этот год больше всего запомнились горящие глаза людей, которые хотят безвозмездно помочь.

"Нам говорить спасибо не за что. Спасибо всегда тем людям, организациям, которые оказывают эту помощь. Вот им огромная благодарность", - пояснила волонтер.

"Я участвовала в открытии штаба помощи переселенцам, помогала сортировать, собирать пакеты, отправлять продуктовые наборы, для малышей собирали гуманитарную помощь. Считаю, что для меня, как для мамы четверых детей, это огромный вклад. Своим детям я тоже рассказываю о волонтерстве и иногда они приходят со мной и понемножечку участвуют", - поделилась волонтер Ольга Стоянова.

К марафону могут подключиться все жители, достаточно сделать фото около баннера мультимедийного проекта, загрузить его во ВКонтакте, поставить хештег #ВместеСильнее и рассказать о своем вкладе. В дальнейшем из историй тюменцев будут сформированы информационные материалы.

#ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения, посвященный жителям Тюменской области, которые защищают Родину, помогают мирным жителям новых регионов РФ.

Партнеры #ВместеСильнее: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"; Военный комиссариат Тюменской области; Управление Росгвардии по Тюменской области; Тюменская областная дума.

Возрастное ограничение 12+.

Виктория Макарова