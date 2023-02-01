Тюменцы возьмут шефство над отделением "Молодой гвардии" в Краснодонском районе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские молодогвардейцы возьмут шефство над отделением "Молодой гвардии" в Краснодонском районе. Оно должно открыться в ближайшее время. Об этом рассказал координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее в историческом парке "Россия – моя история".

Он отметил, что сейчас идет поиск подходящей на роль руководителя кандидатуры. Тюменские активисты поделятся своим опытом, проектами, обучат проектной деятельности, расскажут, как привлекать молодежь.

"Год с начала спецоперации выдался насыщенным для молодогвардейцев из Тюменской области. Активисты продолжают помогать жителям новых регионов РФ и женам мобилизованных", – сказал Владимир Сбитнев.

Большое количество волонтеров от "Молодой гвардии" съездили на территории новых регионов. Они побывали в Мариуполе, Мелитополе, во многих городах Краснодонского района, работали в Луганске и Донецке. Сам Владимир Сбитнев в 2022 году выезжал три раза.

Работа молодогвардейцев продолжается по нескольким направлениям. В рамках проекта "Для самых стойких" оказывают помощь семьям мобилизованных и людям, которые приезжают в Тюменскую область из новых субъектов РФ. Недавно активисты помогали семье из Херсонской области с оформлением документов, оказали юридическую консультацию.

Второе направление – отправка волонтеров. "Каждые две недели добровольцы отправляются в Мариуполь, Мелитополь, Донецк и Луганск. В этих городах побывали около 30 волонтеров. Буквально недавно вернулся один тюменец, который ездил в Мариуполь. Волонтеры сейчас занимаются поиском родных и близких, раздачей гуманитарной помощи, работой в больницах. В Мариуполе есть больница, в которой не работает лифт. Больных приходится спускать на носилках. Большинство мужчин находятся на фронте, санитаров не хватает, поэтому наши парни спускают пациентов с седьмого на первый этаж", – рассказал координатор "Молодой гвардии" в УФО.

Отметим, что волонтером может стать любой желающий от 21 до 45 лет. После собеседования и обучения он сможет отправиться с одной из групп. "Ездят в основном молодые люди в возрасте до 35 лет. К нам обращаются и представители старшего поколения, но мы стараемся их не направлять, так как у них могут быть проблемы со здоровьем. Не должно оказаться такой ситуации, когда придется спасать и самого волонтера", – сказал Владимир Сбитнев.

По его словам, человеку не стоит расстраиваться, если его как добровольца не могут направить на новую территорию. В помощи нуждаются и жены мобилизованных непосредственно в Тюмени.

Ни один волонтер от "Молодой гвардии", уехавший в зону СВО, не пострадал, но ситуации бывают разные, отметил Владимир Сбитнев. Ребята рискуют своей жизнью каждый день. Он отметил, что на территории Донецка раз в неделю случается прилет. "В этой зоне могут оказаться и наши волонтеры. Когда я сам ездил в Мариуполь, должен был изначально поехать в поселок Володарское, но меня направили в Безыменное, поскольку другой населенный пункт оказался в кольце. Волонтеры несколько дней находились в подвале", – вспоминает он.

Что касается проекта #ВместеСильнее, то он, по словам Владимира Сбитнева, пробуждает воспоминания, способен побудить человека заняться помощью ближним.

"Смотря на кадры, на которых запечатлены волонтеры и герои, сразу же приходят воспоминания. Это действительно было тяжело. Хочется порекомендовать всем, кто посетит эту выставку, представить, каково тем людям, которые там сейчас находятся. Надеюсь, что экспозиция смотивирует людей заниматься волонтерством, начать помогать людям", – заключил он.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история". Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 0+. Вход свободный.

#ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина