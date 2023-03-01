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Тюменские "моржи" посвятили победы на турнире в Москве бойцам СВО

Общество, 18:12 01 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокие результаты, показанные на IV этапе открытого турнира по зимнему плаванию "Кубок дружбы" в Москве, тюменские "моржи" посвятили участникам специальной военной операции. С соревнований, на которые съехались спортсмены со всей страны, любители зимнего плавания из Тюменской области привезли 69 медалей (из них 45 золотые), два кубка за первое и второе места.

Соревнования прошли на гребном канале в районе Крылатское с 22 по 26 февраля. Исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков подчеркнул, что в 1980 году здесь проходили состязания в рамках Олимпийских игр.

В заплывах участвовали 11 тюменцев. "Приехали "не сыгранной" командой. Собрали тех, кто хочет и может. Тюменцы поддерживали друг друга. Отметились молодые спортсмены. Удивил Святогор Борнобаев - он впервые проплыл дистанции в сто и двести метров. Хорошо себя показал наш маститый Вячеслав Мальцев. Взрослые ребята, которые побывали везде и всюду, тоже не подвели. Я был очень доволен. А как довольны тюменцы! К нам подходили, пожимали руки", — сказал Андрей Агарков.

Студенту первого курса института физической культуры ТюмГУ Святогору Борнобаеву участие в таких соревнованиях кажется интересным и полезным одновременно. Холодовая выносливость помогает и в обычном, теплом бассейне: результаты повышаются, заметил молодой спортсмен.

Участники центра "АквАйСпорт – Тюмень" Игорь Судак и Александр Важенин побывали на таких соревнованиях впервые. Пловцы сказали, что у них остались хорошие впечатления от организации турнира, работы сплоченной команды и им было интересно оказаться там, где проходила Олимпиада.

Среди участников турнира были и женщины. "Наша команда показала высокий результат. Я проплыла сто метров брассом. Мы задали уровень этих соревнований", — поделилась Маргарита Овсянникова.

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Отметим, и ранее тюменские "моржи" посвящали свои победы участникам СВО. Так, 11 декабря 2022 года был зафиксирован рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом. 12 февраля 2023 года любители зимнего плавания совершили прыжки с парашютом и облились холодной водой на фоне самолетов на аэродроме ДОСААФ в Ялуторовске.

1 марта представители тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" ознакомились с интерактивным проектом #ВместеСильнее в историческом парке "Россия – моя история". "Мы становимся причастными к истории. Здесь все просматривается от старинных времен до современных реалий. Да, бывало трудно. Нам всегда кто-то завидовал, мешал. Но мы жили и развивались. Страны лучше, чем Россия, нет. Поверьте, я был во многих странах", — сказал Андрей Агарков.

Андрей Агарков воспользовался возможностью написать письмо бойцам, участвующим в СВО. В зале для этого организована специальная площадка. Как отмечают волонтеры, если человек написал письмо бойцам, то это уже помощь. "Надежнее и мужественнее российских ребят нет никого. Мы это точно знаем, мы это прошли. Я написал бойцам, что они герои. Ждем всех дома с победой", — добавил он.

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Сейчас представители центра "АквАйСпорт – Тюмень" готовятся к заключительному этапу открытого турнира по зимнему плаванию "Кубок дружбы" с 15 по 19 марта. Соревнования под названием "Крымская весна", посвященные поддержке СВО, пройдут в 35 км от Севастополя. Кроме участия в этапе тюменские "моржи" планируют переплыть Севастопольскую бухту с флагами. Уже получено разрешение на это. Этот заплыв, по словам Андрея Агаркова, спортсмены посвятят бойцам-участникам специальной военной операции.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история". Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее – совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина, Александр Лабыкин

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# моржи , соревнования

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