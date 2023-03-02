В Тюменской области в апреле вновь стартует акция "Тепло родного дома"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередную фуру с гуманитарной помощью для Краснодона и Краснодонского района Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" отправит в марте. В апреле вновь запустят акцию "Тепло родного дома" по сбору именных посылок для участников СВО.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее в историческом парке "Россия – моя история".

"Этот год был непростым. Мы одни из первых региональных отделений начали отправлять гуманитарные грузы, сначала в Ростовскую область, затем в Нижегородскую область, а после - в зону СВО. Когда Тюменская область взяла шефство над Краснодоном, наши депутаты, активисты, стали приезжать туда. Я сама была в Луганской народной республике и это, конечно, неизгладимое впечатление. Мы всех жителей региона благодарим за активность", - отметила она.

Будут продолжены в этом году проект "Тепло для героя" в поддержку Вооруженных сил РФ, сбор книг для библиотек Краснодона, продуктов питания, отправка писем от тюменцев и многие другие.

Также перед 8 Марта "Единая Россия" поздравит матерей, жен и сестер участников спецоперации с праздником. "Мы ни про кого не имеем права забывать", - подчеркнула председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 марта она побывала на мультимедийной выставке #ВместеСильнее – проекте информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. По ее словам, во время экскурсии за несколько минут она прожила целый год.

"Я всех приглашаю посетить этот проект, потому что он хоть и небольшой, но достаточно емкий и содержательный. Здесь рассказывается о том, как все мы собирали гуманитарную помощь, как наши ребята готовились к военным заданиям, как регион, несмотря ни на что, развивался и, конечно же, здесь особый блок посвящен нашим защитникам, нашим героям. Просто до мурашек. Мы обязательно соберем ребят из детских садов, школ, чтобы они сюда пришли, потому что это важно, тем более, на фотографиях очень много наших тюменцев. Мои искренние слова благодарности за такой прекрасный проект, пусть и дальше мы будем вместе сильнее", - добавила Ольга Швецова.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее стартовал в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" к годовщине проведения специальной военной операции. На выставке размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Посетить экспозицию можно до 22 марта. Часы работы: с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

Партнеры проекта #ВместеСильнее: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"; Военный комиссариат Тюменской области; Управление Росгвардии по Тюменской области; Тюменская областная дума.

Виктория Макарова