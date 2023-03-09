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"Сам погибай, но товарища выручай". Баранчук рассказал о настрое жителей Донбасса

Общество, 15:23 09 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почему шахтеры Донбасса так дружны и уже восемь лет поддерживают Россию, рассказал депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук в ходе посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее, подготовленного информационным агентством "Тюменская линия" и Тюменским музейно-просветительским объединением к годовщине СВО.

В ходе одной из своих поездок депутат побывал в одной из самых глубоких шахт. На глубине 940 м Юрий Баранчук познакомился с условиями, в которых трудятся шахтеры. "Мы не просто спустились туда, а прошли по ней не один километр до лавы - того места, где непосредственно добывают уголь", - рассказал он.

По словам депутата, увидев своими глазами, в каких опасных и тяжелых условиях, духоте, загазованности и пыли проходит шахтерская работа, он убедился в их принципе "сам погибай, но товарища выручай".

"После этого многое о людях этой профессии стало мне ясно, почему в какой-то момент для них не деньги стали главным, а их семьи, история, историческая правда и та борьба с нацизмом, что ведется там сегодня", - считает депутат.

У жителей настрой и надежды на восстановление мирной жизни. Юрий Баранчук периодически ездит и привозит гуманитарную помощь в новые российские регионы. По приезде в Тюмень парламентарий рассказывает школьникам и студентам о мужестве людей и о угрозах, с которыми борется Россия.

Николай Ступников

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# спецоперация , Юрий Баранчук

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