Бойцы батальонов "Кедр", "Ямал" и "Росомаха" обеспечены всем необходимым

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы батальонов "Кедр", "Ямал" и "Росомаха" выражают благодарность губернаторам Тюменской области Александру Моору, Ямала Дмитрию Артюхову и Югры Наталье Комаровой. По словам военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, на сегодняшний день они имеют все необходимое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала депутат Тюменской областной думы по избирательному округу № 1 (Салехардский) Лариса Цупикова после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее к годовщине СВО в историческом парке "Россия – моя история".

"Кедр", "Ямал" и саперы из "Росомахи" передают огромный привет. Общалась с ними незадолго до посещения исторического парка. Сейчас весна, и бойцы попросили футбольные, волейбольные мячи и сетку, чтобы играть в свободное время. Они большие молодцы, не перестают заниматься спортом. В тяжелое время, в сложных обстоятельствах, самое главное, у них остается любовь к Родине, сопереживание за своих. Каждый раз, когда я передаю им приветы от семьи, они тоже имеют возможность пообщаться. Матерям, женам всегда приятно услышать, что их солдат самый лучший, что его хвалят, а бойцам — что их ждут, любят, надеются на скорейшую встречу. Хочу сказать спасибо нашим губернаторам, которые поддерживают СВО, нашим защитникам за то, что мы находимся за их крепкими спинами, их семьям за поддержку, посыл надежды на скорую встречу", — поделилась Лариса Цупикова.

24 февраля 2023 года прошел год с начала проведения специальной военной операции на территории Украины. Депутат Тюменской областной думы подчеркнула, что Россия никогда не была страной-агрессором. Она всегда защищала свои интересы, язык, культуру, народ. И в этот раз, год назад, все случилось точно так же: все россияне как один встали на защиту Родины.

"Мощно и мобильно были проведены мероприятия после начала СВО. Я непосредственно принимала участие в проводах наших ребят — мобилизованных, добровольцев, контрактников. Всех тех, кого я провожала в первый раз и после боевого слаживания в Тюмени, я знаю поименно. Я со всеми держу связь. Они все для меня как родные. Тесно связана со многими семьями наших ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. У меня большая работа с семьями мобилизованных от юга Тюменской области до Карского моря. Помощь и забота бывает просветительского характера: когда мы соединяем тех, у кого возникают какие-либо проблемы, с организациями государственного ведомства, вопросы решаются быстро. На самом деле сегодня законодательная база работает на поддержку бойцов СВО и их семей", — вспоминает Лариса Цупикова.

Знакомясь с мультимедийным проектом #ВместеСильнее, областной парламентарий остановилась у раздела "Всем миром". Лариса Цупикова отметила, что Русь славилась тем, что все - от высокопоставленных вельмож до крестьянина - отдавали последнюю рубаху для родной земли. Так и сейчас в волонтерское движение включаются все — и молодежь, и организации культуры, спорта и предприниматели. "Наши корни, исторические память и правда — в крови русского человека. Говорю "русский человек" — подразумеваю многонациональную Родину. Вся Россия нацелена на то, чтобы помочь бойцам СВО. На каждую семью у нас есть свой куратор. Помощь — от отправки посылок и заканчивая поддержкой на уровне президента — играет огромную роль", — сказала она.

Поддержка военнослужащих в Тюменской области и на Ямале продолжается. Гуманитарные грузы формируют представители общественно-государственной организации "Союз женщин России", депутаты регионального парламента. Проходит множество акций, все их трудно перечислить. По словам Ларисы Цупиковой, это большая работа, она не сводится только к сбору и отправке посылок. "Партия "Единая Россия" проводит много акций, их организуют все политические партии. Помогают все, кто чем может. Некоторые приезжают и поддерживают ребят культурными программами. Мультимедийная экспозиция #ВместеСильнее — это тоже поддержка ребят, находящихся в зоне СВО, и огромная работа по гражданскому и патриотическому воспитанию не только молодежи", — считает она.

Совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения #СильнееВместе достоин высокой оценки, утверждает Лариса Цупикова. По ее мнению, мультимедийная экспозиция должна быть постоянной, поскольку она отражает историческую правду и память. При этом депутат облдумы заметила, что материалы, собранные на выставке в виде эпизодов, нацелены не только на молодое поколение. "Мне самой было очень интересно, хотя кажется, что я знаю все. Повествование с помощью современных технологий, конечно, интересно молодежи. Именно здесь рождается патриотизм, гражданская ответственность, любовь к Родине. Здесь собраны материалы, которые относятся непосредственно к Тюменской области. Регион и другие субъекты РФ — это большое пространство, которое является силой и могуществом", — заключила она.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина