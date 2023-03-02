Тюменская область продолжит поддерживать участников СВО и их семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область продолжит поддерживать участников СВО и их семьи в 2023 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал депутат областной думы, сопредседатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Евгений Макаренко после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее к годовщине СВО в историческом парке "Россия – моя история" 2 марта.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая с посланием федеральному собранию, сделал акцент на том, чтобы семьи мобилизованных, участников специальной военной операции получали поддержку и внимание.

"Недавно Тюменский региональный совет сторонников партии "Единая Россия" организовал акцию "Медицинский десант". Жены и родные военнослужащих смогли пройти узких специалистов в поликлинике имени Нигинского. Также 1 марта в Тюменской областной думе была организована встреча для матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В преддверии Международного женского дня пообщались, поздравили их с наступающим праздником, вручили цветы", — поделился депутат.

Евгений Макаренко отметил, что 2022 год был непростым для всей страны. Но несмотря на санкции, которые вводил Запад, жители России преодолели все трудности, сплотились вокруг лидера государства Владимира Путина во всех регионах. Он подчеркнул значимую роль жителей Тюменской области, общественных организаций, коллективов политических партий в сборе гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, новых регионов РФ и необходимого обмундирования и оборудования для бойцов СВО. Так, в 2022 году в ДНР из региона отправили более 15 тонн гуманитарной помощи.

"С командой не раз выезжали на освобожденные территории, посещали Краснодонский район. Чтобы наладить там жизнь, организовывали спортивные состязания, проводили турнир по боксу, передавали инвентарь для спортсменов. Неоднократно выезжали на передовую, возили снабжение для наших подразделений. Считаю, что в этом плане год прошел успешно: мы справились с теми задачами, которые перед нами ставила жизнь. Уверен, мы идем к победе", — сказал депутат Тюменской областной думы.

Он отметил, что мультимедийный проект #ВместеСильнее важен в части воспитания молодежи. "В 2022 году в российских школах был введен предмет "Разговоры о важном". Учителя и педагоги могут проводить уроки мужества. Нужно рассказывать молодежи о героях специальной военной операции, о тех, кто не только несет службу, но и помогает военнослужащим, выстраивает экономику в регионе", — считает областной парламентарий.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее – совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина