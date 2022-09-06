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Евгений Макаренко провел мастер-класс для юных боксеров в Луганске

Спорт, 12:41 06 сентября 2022

duma72.ru

Депутат Тюменской областной думы, двукратный чемпион Европы и мира Евгений Макаренко провел мастер-класс для юных боксеров Луганского высшего училища физической культуры. В составе делегации Тюменской области под эгидой Общероссийского народного фронта депутат посетил ряд объектов в Луганске и Краснодоне.

"Наша делегация была на Донбассе по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с волонтерской миссией, - сообщил он. - Главная задача – поддержать жителей Луганска и Краснодона. Мы увидели, что территории возвращаются к мирной жизни. Идет строительство и реконструкция зданий, восстановление социальной инфраструктуры. Не сомневаюсь, что вскоре здесь многое изменится".

По словам депутата, большое внимание во время поездки он посвятил теме развития детского спорта. Во время посещения Луганска для юных спортсменов отделения бокса заслуженный тренер СССР и России Владимир Черня, принимавший участие в подготовке чемпиона мира Константина Дзю, и заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы и мира Евгений Макаренко провели мастер-классы.

В Краснодоне тюменцы посетили Дворец спорта, который реконструируют, организовали соревнования среди воспитанников местного боксерского клуба "Спарта", вручили ребятам новый спортивный инвентарь для занятий. Руководитель клуба Владимир Харламов поблагодарил тюменскую делегацию и отдельно губернатора Тюменской области Александра Моора за внимание и поддержку. Обе стороны решили, что сотрудничество будет продолжено. "Уверен, нас ждут совместные соревнования, тренировки и общение", - заявил Евгений Макаренко.

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# Донбасс , Евгений Макаренко , облдума

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