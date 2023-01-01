Более 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Тюменской области в ДНР в 2022 году

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Более 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Тюменской области в ДНР в 2022 году. Поддержка участников СВО и их семей продолжится и в 2023 году, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения партии, первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов поблагодарил сторонников за работу и сказал: "В Тюменской области в партии состоит около 27 тыс. человек, более 13 тыс. — сторонники, таким образом, 40 тысяч человек готовы трудиться вместе над общими целями. С прошлого года приоритетным направлением деятельности является поддержка участников СВО и их семей".

Еще одно направление, которому уделяется пристальное внимание, — патриотическое воспитание, формирование у детей и подростков уважительного отношения к людям разных национальностей. В школах, колледжах и вузах проходят встречи с ветеранами конфликтов в Афганистане и Чечне, а воспитанников детских садов знакомят с культурой народов нашей страны в рамках проекта "Многонациональная Россия".

"К сожалению, дети и подростки плохо знают историю страны, не помнят имен героев, нужно общение с ветеранами, поскольку именно они должны стать примером для подрастающего поколения", - считает Герой России Рустам Сайфуллин, который вошел в новый состав Тюменского регионального Совета сторонников "Единой России".

Николай Савченко, возглавляющий Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", также считает, что молодежь обязательно нужно знакомить с прошлым страны. Это поможет не допустить искажения истории. Актуальная задача — воспитать патриотов, которые искренне любили бы Родину и трудились на ее благо.

Фуат Сайфитдинов заверил, что сторонники "Единой России" усилят патриотическую работу, а также продолжат поддерживать участников СВО и их семьи.

Отметим, что Тюменский региональный Совет сторонников "Единой России" под руководством Фуата Сайфитдинова обновил свой состав на последнем заседании. Кроме Рустама Сайфуллина и Николая Савченко в него вошли доктор культурологии Лилия Демина. Ее избрали первым заместителем председателя регсовета, сопредседателем стал депутат тюменской облдумы Евгений Макаренко.