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Из Тюмени в зону СВО отправят пять генераторов

Общество, 16:02 04 февраля 2023

duma72.ru

Тюменские сторонники партии "Единая Россия" в рамках акции "Народного фронта" "Всё для Победы" приобрели для нужд боевых подразделений пять генераторов.

В ближайшее время они будут доставлены в зону СВО, сообщает пресс-служба областной думы.

Такая поддержка наших солдат, по словам депутата облдумы Евгения Макаренко, идет постоянно. "И сегодня мы подготовили к отправке очередной груз, и я уверен, что эта работа должна быть продолжена. Помощь нашим ребятам сейчас очень важна, поэтому я благодарен всем, кто принял участие в этой акции", - заявил Евгений Макаренко.

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# облдума , помощь

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