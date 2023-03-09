Жители районов Тюменской области сплотились для помощи бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

В решении бытовых вопросов бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО, помогают жители районов Тюменской области. Об этом рассказал депутат облдумы Владимир Ульянов в ходе посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее в в историческом парке "Россия – моя история".

По его словам, люди оказывают самую необходимую помощь - собирают для военнослужащих теплые вещи, белье, варежки, для быта бойцов в зону СВО отправляют печи-буржуйки, свечи, а также продовольственные наборы.

"В селе Истошино Бердюжского района я встречался с семьями мобилизованных ребят, - рассказал Владимир Ульянов. - Люди рассказали, что бойцы просят не присылать тушенку или консервы. Ребята соскучились по домашней еде, копченой рыбе, салу".

Приобретают жители районов для нужд военных и сложную технику - буры, бензопилы и даже квадрокоптеры.

"Высказали люди и еще одну просьбу, - поделился депутат. - Увеличить количество посылок на фронт. Ведь бойцы находятся в блиндаже по 20-30 человек, все расходится очень быстро".

"Здесь никаких вопросов не возникает - очевидно, что люди едины с нашими ребятами, с нашей армией", - считает Владимир Ульянов.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история". Здесь можно увидеть фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах. Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Николай Ступников