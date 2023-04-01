Новое диагностическое оборудование установят в детской больнице Краснодона от Тюменской области

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Новейшее диагностическое оборудование и мебель установят в отремонтированной детской больнице Краснодона от Тюменской области. Она является одним из двух медучреждений, которые восстанавливает шеф-регион, сообщает администрация Краснодона.

В муниципалитете уточнили, что в рамках соглашения уже одиннадцатый месяц строительные бригады работают на центральной городской многопрофильной и детской больницах. За это время выполнили большой объем наружных и внутренних работ, которые продолжаются и сегодня, заменены устаревшие инженерные коммуникации, окна и двери.

В детской поликлинике и стационаре центральной многопрофильной больницы после перепланировки появятся конференц-зал и современная регистратура. Учреждения оснастят необходимым медицинским оборудованием.

В администрации уточнили, что горожане уже оценили обновленные фасады зданий медучреждений. С нетерпением ждут их открытия после реконструкций.