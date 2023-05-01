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Более 300 тонн груза отправили на СВО подразделениям Тюменской области

Общество, 12:56 21 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тонн груза отправили подразделениям Тюменской области, участвующим в специальной военной операции. А объем отправленных бойцам прицелов для оружия превышает тысячу единиц. Кроме того, землякам переданы комплекты цифровой шифрованной связи, планшеты с ПО по навигации и корректировке артиллерийского огня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для штурмовых отрядов закуплены гасители звука и пламени на оружие. В тюменские батальоны направлены и уже используются беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизионные приборы и приборы ночного видения.

Обеспечение бойцов находится под особым контролем губернатора Тюменской области. Александр Моор лично встречался с командирами шести подразделений, для получения обратной связи от военнослужащих, посетил три подразделения на передовой в зоне проведения спецоперации.

Отметим, что момента начала специальной военной операции Тюменская область взяла под шефство 10 воинских подразделений.

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# Александр Моор , Донбасс , оборудование , поддержка , СВО

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