Более 300 тонн груза отправили на СВО подразделениям Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тонн груза отправили подразделениям Тюменской области, участвующим в специальной военной операции. А объем отправленных бойцам прицелов для оружия превышает тысячу единиц. Кроме того, землякам переданы комплекты цифровой шифрованной связи, планшеты с ПО по навигации и корректировке артиллерийского огня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для штурмовых отрядов закуплены гасители звука и пламени на оружие. В тюменские батальоны направлены и уже используются беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизионные приборы и приборы ночного видения.

Обеспечение бойцов находится под особым контролем губернатора Тюменской области. Александр Моор лично встречался с командирами шести подразделений, для получения обратной связи от военнослужащих, посетил три подразделения на передовой в зоне проведения спецоперации.

Отметим, что момента начала специальной военной операции Тюменская область взяла под шефство 10 воинских подразделений.