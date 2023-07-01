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Тюменские бойцы в зоне СВО подарили пожилой женщине облегченные ходунки

Общество, 18:19 10 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Облегченные ходунки подарили пожилой женщине бойцы тюменского подразделения "Ермак" в зоне СВО. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

До этого, она передвигалась по дому с помощью громоздкой табуретки. Тюменцы, узнав об этом, нашли возможность приобрести и доставить облегченные и компактные ходунки женщине.

На видео боец с позывным "Крест" рассказывает бабе Клаве, как пользоваться приспособлением.

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# бойцы , поддержка , помощь , СВО

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