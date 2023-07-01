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Четыре автомобиля повышенной проходимости отправили на СВО из Тюмени

Общество, 18:51 10 июля 2023

скриншот видео информационного центра Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра Тюменской области

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Четыре автомобиля повышенной проходимости отправили на специальной военной операции из Тюмени. Машины куплены ветеранским сообществом Тюменской области. Каждая до верху заполнена коробками. Внутри — маскировочные сети, блиндажные свечи, газовые плиты, бензопилы, генераторы, гвозди, скобы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Это помощь и от губернатора Тюменской области, и в рамках акции "100 миллионов для Победы", и люди сами приобретали, на свои деньги. Здесь общие усилия. Победа общая, и она будет за нами!", - подчеркнул председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Каждый автомобиль перебрали, проверили, апробировали в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. "Курсанты вносят большой вклад, на базе ТВВИКУ техника готовится к отправке", — отметил Нуртдин Ибрагимов.

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Автомобили доберутся до зоны специальной военной операции за несколько суток. Там их передадут получателям, которые доставят машины в свои подразделения.

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# бойцы , поддержка , помощь , СВО , техника

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