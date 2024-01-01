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Тюменским артиллеристам доставили дополнительное оборудование

Общество, 08:56 17 января 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Инструменты, зимнюю резину и посылки от регионального отделения Союза женщин России доставили в полк, где служат бойцы из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Хотим поблагодарить земляков, правительство Тюменской области и лично Александра Моора за оказанную помощь и поддержку. Победа будет за нами!", – передали бойцы.

Поддержать военнослужащих дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Подробности — по ссылке.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# военнослужащие

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