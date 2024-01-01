Тюменским артиллеристам доставили дополнительное оборудование
Общество, 08:56 17 января 2024
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Инструменты, зимнюю резину и посылки от регионального отделения Союза женщин России доставили в полк, где служат бойцы из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
"Хотим поблагодарить земляков, правительство Тюменской области и лично Александра Моора за оказанную помощь и поддержку. Победа будет за нами!", – передали бойцы.
Поддержать военнослужащих дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Подробности — по ссылке.
Видео информационного центра правительства Тюменской области