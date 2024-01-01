В Тюневском сельском поселении плетут маскировочные сети и собирают теплую одежду для бойцов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители населенных пунктов Тюневского сельского поселения принимают активное участие в помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают одежду и лекарства для военнослужащих.

Глава Тюневского сельского поселения Ирина Куприна заявила, что равнодушных во всех пяти населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, нет. В селах Тюнево и Носырево, поселках Карагандинский, Лесозаводский и деревне Штакульская есть свои активисты, которые собирают вокруг себя местных жителей.

"Во всех населенных пунктах жители откликнулись сразу, как только мы бросили клич. Люди сами понимают, что нужно помогать нашим бойцам. В поселке Карагандинский есть большое помещение, в котором женщины собираются вместе с детьми, изготавливают окопные свечи. Там также собирают все посылки, потом увозят по назначению. В поселке Лесозаводский женщины, дети и мужчины тоже делают окопные свечи, собирают для солдат белье. В селе Тюнево шьют белье и вяжут носки для бойцов. Покупаем одеяла, отправлено много коробок с лекарствами. Все мы причастны к этому. Все для фронта, все для победы — это наш девиз на сегодняшний день", — поделилась Ирина Куприна.

Сколько всего селяне отправили в зону СВО, не считали. Известно, что было изготовлено более тысячи окопных свечей, сплетено много маскировочных сетей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Верующих в с. Тюнево под крышей воскресной школы объединила староста прихода в честь преподобного Сергия Радонежского Татьяна Зеленова. Здесь женщины сплели уже более 100 сетей. Работа не останавливается.

"Наши сестры приходят к 9 утра, плетут примерно до обеда. Ходят как на работу. Житель села Евгений Щепелев сделал станок, который облегчил им труд: он позволяет разрезать ткань сразу на несколько полосок. Женщины вкладывают душу при работе. У кого-то сейчас сыновья находятся в зоне специальной военной операции. К плетению сетей подключаются и дети. Они видят, как вся страна помогает нашим воинам. Материал привозят из Знаменского кафедрального собора", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Татьяна Зеленова.

Также сестры вяжут варежки, теплые носки, собирают банки для окопных свечей.

К сбору помощи для бойцов СВО присоединились и казаки. По словам представителя Нижнетавдинского казачьего общества, старейшины Александра Гурина, собрали уже большую сумму и много необходимого.

"Радует, что люди у нас неравнодушные. Активно включились жители и предприниматели Тюнево. Владелец одного магазина Виктор Куприянов собрал огромную посылку, куда вошли футболки, тельняшки и даже строительные гвозди. Помощь мы собирали на мероприятиях, благотворительных концертах на территории казачьего подворья. Друзья нашего общества — представители ветеранской организации сотрудников МВД — тоже внесли большой вклад", — добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова, Александр Лабыкин