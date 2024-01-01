Мобилизованный ишимский художник подарил читателям "Тюменской линии" картину с СВО

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Художник с позывным Енот не только служит в инженерно-саперных войсках, где много тюменцев, но и выражает свои эмоции от увиденного на СВО через наброски, эскизы и картины. Он во второй раз приехал в отпуск и на интервью подарил читателям информационного агентства "Тюменская линия" трогательную работу "Весточка из дома".

По словам мужчины, каждый боец на фронте скучает по своим близким и больше всего ждет писем от них. Сам он родом из Казахстана, учился в Тобольске, живет в Ишиме и считает своим домом всю Тюменскую область.

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

"Сейчас, когда я на специальной военной операции, у меня есть желание нарисовать, изобразить то, что меня затронуло – тему, события, образы. Показать своих друзей, сослуживцев. Но есть первоочередные задачи, поэтому не всегда находится время для творчества. Стараюсь отмечать лично для себя какие-то моменты: составляю эскизы для создания масштабной работы или серии картин", - рассказал он.

До мобилизации в октябре 2022 года мужчина работал в творческой сфере. Занимался формированием экспозиций, реализовывал тематические проекты. Сейчас ему 33, на передовой он выполняет обязанности старшины роты. Говорит, что дела на фронте идут по назначенному курсу, ребята работают и ждут возвращения к своим семьям.

На вопрос, что изменилось за время службы, ишимец ответил, что всегда верил в людей и продолжает это делать.

"Пожалуй, стал больше понимать, насколько все зыбко в мире. Поэтому просто выполняю поставленные задачи и люблю свою землю", - подытожил боец с позывным Енот.

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин