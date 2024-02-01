Тюменские казаки печатают необходимое для бойцов СВО на 3D-принтере

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Хвостовики для боеприпасов, ампульницы трех видов, "сбросы" для квадрокоптеров печатают на 3D-принтерах тюменские казаки Антон Квятковский и Константин Дегтярев.

Печатью на 3D-принтерах для нужд участников СВО казаки занялись в ноябре 2022 года.

"Делаем ампульницы трех видов – они находятся у военных около бронежилетов. Это контейнеры, которые позволяют хранить и транспортировать, например, обезболивающие препараты. В случае ранения боец открывает ампульницы, достает оттуда шприц и делает укол. Также выпускаем емкости, в которых саперы могут переносить необходимое для себя. Печатаем специальные указатели, которыми помечают место при обнаружении мины”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области по взаимодействию с участниками СВО и их семьями Антон Квятковский.

Самым ходовым предметом является устройство для быстрого снаряжения магазина автомата. Его казаки называют "заряжайкой". Процесс снаряжения заметно ускоряется, не нужно снимать перчатки и заталкивать патроны пальцами. Также в Тюмени собирают жгуты-турникеты. Части – пряжки и перетяжки – выходят из-под 3D-принтера. Затем их соединяют с нейлоновой стропой.

Казаки печатают необходимое по запросу военных. Недавно бойцы одного из подразделений попросили "сбросы" – детали для квадрокоптеров.

Антон Квятковский сказал, что осваивать 3D-печать вещей для бойцов было не трудно, он имел опыт работы с таким оборудованием.

Закупать материалы для 3D-печати помогают неравнодушные. В сообществе “Казаки Тюмени” во ВКонтакте указаны реквизиты. Здесь же публикуют отчеты. Помогают и организации, недавно на приобретение еще одного принтера выделили 50 тыс. рублей. Было даже такое, что казакам сразу передавали станок.

Также казаки Тюмени занимаются сбором гуманитарной помощи. Взаимодействуют и с другими организациями, которые занимаются по этому направлению.

"Цифры просто огромнейшие. Только по нашему Тюменскому городскому казачьему обществу за 2023 год на гуманитарную помощь потрачено примерно полутора миллионов рублей. По изделиям из пластика – очень большие объемы. Помощь бойцам на фронт уходит постоянно. Наши казачьи подразделения обращаются к нам, сообщают, что им нужны печи, генераторы, квадрокоптеры", – заключил начальник штаба Тюменского городского казачьего общества Павел Ерохин.

Инна Пахомова