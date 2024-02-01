Бойцы СВО из Викуловского района передают привет землякам

| Фото: из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

Бойцы из Викуловского района, находящиеся в зоне специальной военной операции, передают привет землякам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Викуловчане регулярно приносят в пункт сбора посылки для отправки в зону СВО. Обычно внутри – продуктовые наборы, теплые вещи, окопные свечи. Женщины плетут маскировочные сети, чтобы те скрывали бойцов. На сегодня изготовлено уже около ста штук. В ответ военные благодарят земляков за помощь и поддержку.