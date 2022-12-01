Тюменский фонд "Путевка в жизнь" откроет логистический склад гуманитарной помощи в ЛНР

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Логистический склад гуманитарной помощи в Луганской народной республике откроет тюменский фонд "Путевка в жизнь" в 2023 году. Посылки с продуктами, медикаментами и другими вещами будут доставляться сначала в центр, оттуда их распределят по подразделениям.

Об этом во время подведения промежуточных итогов проекта "Тебя ждут дома" рассказал президент фонда Олег Мисько.

"Логистический склад необходим для того, чтобы не просто отдавать кому-то и что-то, а выдавать под роспись, по необходимости. Не должно быть перекоса. Имею в виду, чтобы у нас не было так - здесь будет доставлена помощь, а кому-то в других частях ничего не придет", - пояснил он.

Помещение, которое выделили под склад, нуждается в небольшом косметическом ремонте. По словам куратора проекта Ольги Чупруновой, сейчас для этого идет закупка строительных материалов.

"Нужны кисточки, краски и другие различные инструменты. Нам в покупке таких товаров помогают неравнодушные горожане, рады будем, если присоединится еще больше тюменцев", - добавила она.

| Фото: фонд "Путевка в жизнь" во ВКонтакте | Фото: фонд "Путевка в жизнь" во ВКонтакте

Отметим, что следующая машина с гуманитарной помощью мобилизованным, находящимся в зоне СВО, будет отправлена 19 декабря. Для бойцов собирают медикаменты, туристическое снаряжение для экстремальных условий, одежду и снаряжение, экипировку, средства гигиены и другое. Полный список размещен в группе во ВКонтакте. Принести необходимые вещи тюменцы могут в один из 50 пунктов приема, из них 40 находятся в Тюмени, остальные расположены в Тюменском районе.

Напомним, фонд "Путевка в жизнь" создал новый проект по оказанию помощи мобилизованным и их семьям "Тебя ждут дома" в октябре.

Виктория Макарова