3D-принтер используют на передовой тюменские участники СВО
Общество, 12:46 26 февраля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменские участники СВО начали использовать 3D-принтер на передовой. Благодарность за оказанную помощь губернатору Тюменской области Александру Моору выразил военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка.
Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников.
"Уважаемый Александр Викторович, благодарим вас за предоставленный 3D-принтер. Мы его собрали, все работает", - обратился военнослужащий к главе региона.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области.