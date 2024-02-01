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3D-принтер используют на передовой тюменские участники СВО

Общество, 12:46 26 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские участники СВО начали использовать 3D-принтер на передовой. Благодарность за оказанную помощь губернатору Тюменской области Александру Моору выразил военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка.

Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников.

"Уважаемый Александр Викторович, благодарим вас за предоставленный 3D-принтер. Мы его собрали, все работает", - обратился военнослужащий к главе региона.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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