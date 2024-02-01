Тюменская область отправила на Донбасс и в зону СВО более 300 тонн гумпомощи за два года

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила Тюменская область жителям Донбасса и участникам специальной военной операции за два года. При поддержке "Единой России" на фронт уходят гуманитарные грузы с техникой, транспортом, инструментами, необходимым оборудованием, медикаментами, продуктами питания, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В День вывода советских войск из Афганистана тюменцы отправили землякам в зону СВО 16 автомобилей УАЗ, а также аккумуляторные батареи, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки и многое другое – все, о чем просят бойцы. В рамках первого в этом году этапа акции "Тепло родного дома" бойцам передали 890 именных посылок от близких.

"Поддержка участников СВО и их семей – одна из важнейших задач партии. Для них действует уже более 30 мер поддержки в Тюменской области. На базе Штаба общественной поддержки работает центр помощи по вопросам СВО, в ходе которого регулярно проводятся встречи с ветеранами, семьями участников СВО, личные приемы, оказывается помощь в решении самых разных сложностей", – подчеркнул секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Тюменская область одной из первых по стране объявила о сборе "100 миллионов для Победы". В рамках акции уже собрано более 58 миллионов рублей, на эти деньги закуплено специальное оборудование для наших бойцов для эффективного выполнения поставленных задач в зоне СВО.

Отметим, в целом по России за два года региональные отделения партии направили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

"Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки "Единая Россия" развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы", – сказал он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. За два года через гуманитарную миссию "Единой России" прошло более 3,5 тысяч волонтёров. Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи.

В ближайшее время перед "Единой Россией" и её первичными отделениями стоят задачи в части помощи семьям участников СВО.

"Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь", – сказал Андрей Турчак.