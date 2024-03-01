Около двух тысяч окопных свечей отправили из Нижнетавдинского района бойцам СВО

| Фото: из Telegram-канала главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова

Около 2 тыс. окопных свечей отправили бойцам специальной военной операции представители сообщества "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники с. Нижняя Тавда.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Добровольцы уже второй год продолжают активную деятельность в поддержку участников специальной военной операции. Они изготавливают окопные свечи и спички, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарный груз от населения. За 2023 год было создано более 115 сетей, за январь-февраль 2024 года – уже 45 штук.

"На 31 января 2024 года изготовлено уже более 700 окопных свечей. На это ушло более 230 килограммов парафина, который принесли неравнодушные жители нашего района. На данный момент изготовлено и отправлено в зону проведения СВО уже около двух тысяч окопных свечей. Юбилейные 700-й и 1000-й экземпляры передали в Нижнетавдинский краеведческий музей", – написал глава района.

Активными участниками и помощниками сообщества "Отзывчивые добротворцы" являются ветераны— пограничники. Среди них мастер своего дела Николай Семенов, который изготавливает ножи-мачете и саперные щупы, и Валерий Грабовский, который делает в домашних условиях тушенку и кашу.

Особую благодарность и признательность Валерий Борисов выразил председателю Нижнетавдинского отделения ОО "Ветераны пограничники Тюменской области" Михаилу Силивестрову.

"Именно он и днем и ночью в режиме 24/7 на связи с ребятами, которые находятся за "ленточкой". Вся эта сложная логистика отслеживается с момента отправки груза и до момента его доставки конкретному адресату контролируется им. Результат его работы практически всегда подтверждается той самой обратной связью", – добавил он.

Сообщество "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники — сплоченный коллектив. Его представители гостеприимны, с радостью встречают ребят, приехавших из зоны проведения СВО.

"Наши бойцы должны быть уверены, что за ними надежный тыл – это мы с вами. Вместе мы – огромная сила и верим, что победа будет за нами!", – заключил Валерий Борисов.