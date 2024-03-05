Житель Армизонского района передал бойцам на СВО продукты домашнего изготовления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукты домашнего изготовления передал бойцам специальной военной операции житель Армизонского района. Иван Иванов из с. Красноорловское принес сало и домашнюю колбасу. А Александра Константинова из с. Армизонское подготовила для отправки 100 пакетов "сухого душа", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также в гуманитарный груз, который передали жители района в зону проведения спецоперации – вещи, продукты, оборудование. Читатели детской библиотеки принесли письма, а школьники приложили к ним сладости. Семья Соловьевых из Иваново передала специальные ходунки, которые помогут при реабилитации раненным бойцам.