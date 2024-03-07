Более 150 масксетей, 3 тыс. сухих душей, 400 окопных свечей изготовили жительницы Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 маскировочных сетей, 3 тыс. упаковок сухих душей, 400 окопных свечей изготовили "Горьковские берегини" из Тюменского района. Объединению исполнилось полгода, но посильную помощь по снабжению бойцов предметами первой необходимости женщины оказывают с начала СВО.

"Наши женщины работают с десяти часов до часу здесь в офисе, а потом и дома вяжут сети, плетут нашлемники, шьют нижнее и постельное белье", - рассказала руководитель группы "Горьковские берегини" Татьяна Петелина.

Делать блиндажные сети им помогают школьники – они устанавливают картонный фитиль в банки, а берегини уже заполняют парафином. Также и с производством сухого душа.

"Мы провели пять акций, в которых активно участвовали школьники и их родители. В эти дни проходит акция "Поздравь маму и жену бойца", - уточнила общественница.

В "Горьковских берегинях" 22 участницы, еще трое работают на дому, одна – в Тюмени. помогают им и четверо мужчин. Все активисты пенсионного возраста. Средства на изготовление необходимого для бойцов находят сами, поддержку оказывает организация ветеранов-пограничников Тюменской области. Они доставляют отправления на СВО.

"Знаем, все, что мы отправляем ребятам, доходит адресно. Буквально неделю назад командир вернулся от них. Он каждому вручил посылку. Очень приятно работать, когда получаешь обратную связь. Нам звонят бойцы, благодарят", - отметила Татьяна Петелина.

Ветераны-пограничники вручили берегиням памятные нагрудные знаки. Им отметили вклад в общее дело более 100 волонтеров со всей Тюменской области на торжественном мероприятии.

Оксана Корнеенкова , Александр Лабыкин