Семь автомобилей отправил житель Вагайского района и его предприятие на СВО

| Фото: ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Семь автомобилей отправил житель Вагайского района и коллектив его станции технического обслуживания на СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На днях они передали в зону проведения специальной военной операции автомобиль УАЗ. Руководитель станции техобслуживания Александр Карпов приобрел автомобиль на личные средства и вместе со своими сотрудниками отремонтировал его. Вместе с внедорожником отправлена и партия гуманитарного груза для бойцов.