Семь автомобилей отправил житель Вагайского района и его предприятие на СВО
Общество, 19:18 15 марта 2024
| Фото: ИИЦ "Сельский труженик"
Семь автомобилей отправил житель Вагайского района и коллектив его станции технического обслуживания на СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
На днях они передали в зону проведения специальной военной операции автомобиль УАЗ. Руководитель станции техобслуживания Александр Карпов приобрел автомобиль на личные средства и вместе со своими сотрудниками отремонтировал его. Вместе с внедорожником отправлена и партия гуманитарного груза для бойцов.