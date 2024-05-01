Тюменский боевой дрон "Муравей" отправили на испытания в спецвойска Вооруженных сил РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский боевой дрон "Муравей" испытывают спецвойска армии России. После завершения доработанную модель квадрокоптера запустят в производство.

"У нас разрабатываются тюменские квадрокоптеры с определенными уникальными функциями. Они около трех недель назад были отправлены в Подмосковье в специальные войска на испытания. Проводится тестирование, в ходе которого выявлены моменты, которые нужно доработать. Наша команда инженеров и IT-специалистов меняют чертежи пропеллеров и корпуса. Была выявлена необходимость сделать корпус более стойким к ударам об объекты местности", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько.

Инженеры в Тюмени изготавливают новый корпус и пропеллеры. Затем следует очередное испытание. На него отвезут уже доработанную модель.

"Надеемся, что после этого он будет готов к запуску в производство. Для этого не требуется какой-то сертификации, лицензирования. Но по согласованию с военными. Фонду удалось найти и потенциальных попечителей, которые готовы спонсировать изготовление квадрокоптеров для нужд СВО. Люди готовы помочь, ждут заявок на закупку необходимых запчастей, элементной базы", - дополнил благотоворитель.

По его словам, спонсировать производство дронов готовы участники Союза промышленников Тюменской области. Он также отметил, что со времени начала специальной военной операции тематика запросов от бойцов изменилась в сторону техники. В заявках, которые поступают в фонда от военнослужащих, – системы подавления радиосвязи, тепловизоры, дроны, анализаторы.

Отметим, что уникальность тюменского "Муравья" заключается в самой конструкции – это батареи повышенной емкости и специализированные моторы. Квадрокоптер весом в 1,7 кг поднимает груз до 5 кг. Без веса в режиме наблюдения способен развить скорость до 200 км, при грузе в 2,5 кг – до 140 километров в час. Применена технология по двухчастотной передаче и бесшумные пропеллеры. Цена дрона из Тюмени – 80 тыс. рублей, тогда как импортные аналоги в 10 раз дороже.

Оксана Корнеенкова