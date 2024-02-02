В Тюмени разработали боевой дрон "Муравей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боевой дрон "Муравей" сделали специалисты в Тюмени для нужд СВО. По словам разработчиков, уникальность заключается в самой конструкции – это батареи повышенной емкости, специализированные моторы. Благодаря этому квадрокоптер весом в 1,7 кг поднимает груз до 5 кг. Без веса в режиме наблюдения способен развить скорость до 200 километров, при грузе в 2,5 кг – до 140 километров в час.

"Помимо этого, у нас применена технология по двухчастотной передаче, что позволяет по разным задачам осматривать видеосигнал с дрона, установлена широкоугольная камера. И сейчас уже разрабатываются специализированные пропеллеры под данные модели, которые позволят сделать их практически бесшумными по сравнению с текущими аналогами", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель команды разработчиков.

В команде четыре человека, у каждого своя задача. Есть и квалифицированные операторы беспилотных летательных аппаратов. На разработку и сборку у них ушло два месяца. Начали в декабре, а в январе уже провели первое тестирование.

"Тестировали на полигоне. Модель проявила себя хорошо. Для такого типа был поднят большой груз. Ранее задачей всех моделей был подъем веса до 2,5 килограммов, что связано с видом груза - снаряды, медикаменты и другое. На своей конфигурации мы уже получили заявленную тягу в районе пяти килограммов. Можем еще больше тянуть, чем показали тесты. В ближайшие дни оценим соблюдение технических характеристик и запустим в производство", - уточнили IT-специалисты.

Конструкцию потом будут дорабатывать под заявки – могут увеличить параметры и грузоподъемность. Следующая модификация дрона уже будет оснащена бесшумными пропеллерами. В планах также установить камеры ночного видения и тепловизионные.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Немаловажный фактор – цена. По словам президента фонда "Путевка в жизнь" Олега Мисько, который поддержал разработку оборудования для СВО, аналоги стоят до 500 тыс. рублей. А "Муравей" по цене затрат и комплектующих – 80 тыс. рублей. Задача была максимально удешевить конструкцию, не потеряв функционал. С ней команда справилась. Спонсируют производство дронов попечители фонда - предприниматели, предприятия. Как подчеркнул Олег Мисько, жители и предприятия Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югры могут поддержать проект. Команда разработчиков готова изготовить их по себестоимости, но нужны средства для изготовления и закупки необходимых деталей. Подробности здесь.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявленная потребность - около 40 боевых дронов. Собирать тюменские БПЛА будут члены команды и волонтеры из профессионального сообщества. Рассчитывают, что каждый сможет сделать по пять единиц в день. Сборку организуют по типу конвейера как на заводе.

Название дрона пришло само по себе. "Муравьи" способны поднимать и переносить грузы значительно большей массы своего тела, сохраняя скорость движения и маневренность. На это же рассчитывает и тюменская команда.

Оксана Корнеенкова