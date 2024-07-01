Общественники Викуловского района отправили на СВО автомобиль и гумпомощь

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

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Автомобиль УАЗ отправили на специальную военную операцию общественники из с. Коточиги Викуловского района. Также в машине бойцам земляки передали маскировочные сети, инструменты, лекарства и продукты, сообщает администрация района.

"Благодарю всех, кто не остался в стороне от этого доброго дела, помог средствами. Свой вклад внесли: пограничники, афганцы, предприниматели, ветеранские организации поселений, земляки. Из Тюмени машину направят в Краснодон, там автомобиль будет передан 90 инженерно-сапёрному полку, где служат наши земляки. Есть там ребята и из нашего села Коточиги, вдвойне приятно осознавать, что выполнили просьбу тех, кого хорошо знаем", - рассказал организатор отправки глава Коточиговского сельского поселения, член Викуловского отделения ветеранов пограничников Тюменской области Алексей Романов.

Он также призвал всех земляков активно участвовать в поддержке земляков участников СВО.