Тюмень – в числе победителей конкурса "Города для детей. 2024"

| Фото: скриншот трансляции церемонии награждения | Фото: скриншот трансляции церемонии награждения

Тюмень – в числе победителей Всероссийского конкурса "Города для детей. 2024", сообщает информационный центр правительства региона.

Тюмень объявлена победителем в номинации "С заботой о будущем". Эксперты оценивали успешные практики популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства.

“Вы работаете для детей, для их настоящего и будущего, для того, чтобы где бы ни жили наши дети — в большом ли городе или в маленьком поселке — они всегда находились под надежной защитой, чувствовали заботу, тепло и внимание", – поделилась председатель конкурса, первый заместитель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

Участниками конкурса стали 303 муниципальных образования – города и сельские поселения, представляющие все федеральные округа страны.

По итогам конкурса определены 30 победителей. Торжественная церемония награждения состоялась в Совете Федерации.

Организаторы конкурса: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Ассоциация малых и средних городов России".