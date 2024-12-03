Жители Тюменской области на втором месте в УФО по тратам на покупки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По тратам на покупки жители Тюменской области на втором месте в Уральском федеральном округе. В расчете на каждого за 10 месяцев расходы составили 333,4 тыс. рублей, сообщает региональный департамент экономики.

Рост произошел в основном за счет увеличения на 11,1 % продаж непродовольственных товаров и на 9,2 % - продуктов.

В целом объем розничной торговли с января по октябрь в Тюменской области увеличился до 537,4 млрд рублей. Прирост за год – 110,3 %, это больше чем в целом по России – плюс 107,5 %.