  • 3 декабря 20243.12.2024вторник
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Жители Тюменской области на втором месте в УФО по тратам на покупки

Экономика, 17:09 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По тратам на покупки жители Тюменской области на втором месте в Уральском федеральном округе. В расчете на каждого за 10 месяцев расходы составили 333,4 тыс. рублей, сообщает региональный департамент экономики.

Рост произошел в основном за счет увеличения на 11,1 % продаж непродовольственных товаров и на 9,2 % - продуктов.

В целом объем розничной торговли с января по октябрь в Тюменской области увеличился до 537,4 млрд рублей. Прирост за год – 110,3 %, это больше чем в целом по России – плюс 107,5 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# розничная торговля , статистика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 03.12.2024Жители Тюменской области на втором месте в УФО по тратам на покупки
16:25 03.12.2024Почти 14 тыс. жителей сел Тюменской области обеспечили чистой водой в 2024 году
16:03 03.12.2024Жители Тюменской области сдали в банки более 6,6 тонны монет на 7 млн рублей
15:08 03.12.2024ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной коммерции вырастет в пять раз