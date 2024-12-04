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В Тюмени становится меньше точек стихийной торговли

Общество, 18:29 03 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

760 протоколов по фактам незаконной уличной торговли составили в Тюмени с начала 2024 года. За 11 месяцев 2023 года их было 1 тыс. 130, отмечают в администрации Тюмени.

За неделю с 17 ноября по 1 декабря в отношении уличных "предпринимателей" составлено 16 протоколов. В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по Тюмени изъято 24,8 кг рыбы и 265 единиц трикотажных изделий.

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