В Тюмени юные актеры сыграли в спектакле-головоломке "СнаВедение"

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

В Тюмени воспитанники социально-культурного проекта "Преображение" сыграли в благотворительном спектакле. Дети исполнили главные роли в четырех моноисториях, в основу которых легли реальные рассказы ребят, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Постановки объединяет общая тема: они посвящены детским мечтам и сновидениям, в которых кто-то видит себя капитаном корабля, кто-то - дирижером, художником или актрисой. Подготовка и репетиции "СнаВедения" длились два месяца, за это время участники проекта посетили десятки занятий по вокалу, хореографии, игре на барабанах, публичным выступлениям и актерскому мастерству.

"Цель – не только итоговый спектакль, а возможность поддержать ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и показать перспективы, — рассказала руководитель социального проекта Екатерина Бертрам. — Возможно, кто-то из наших воспитанников захочет профессионально заняться творчеством. Уже сейчас от некоторых я слышу такое желание. Если это произойдет – значит "Преображение" действительно случилось".

Участие в "Преображении" приняли более 70 детей-сирот, а также ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей. После премьеры они приступили к съемкам короткометражного фильма, посвященного их планам на будущее. Лента должна стать финальной точкой проекта. Реализовать его удалось благодаря "Газпромнефть-Ямалу", который проводит в Тюмени грантовый конкурс "Родные города".

"Подобные инициативы помогают детям раскрыть свой потенциал, увидеть, на что они способны и поверить в себя. Уровень итогового выступления приятно удивил, не верилось, что ребята выступают на большой сцене впервые", — отметил заместитель гендиректора предприятия Евгений Захаров.

В Тюмени, а также в ямальских селах Новый Порт и Мыс Каменный, проекты-победители получают поддержку нефтяников — в этом году она оказана 15 финалистам. Ранее в областном центре также прошли фестивали "Музсходка" и "Артчоус", появилась секция сенсорной интеграции и увидел свет этнический иммерсивный спектакль.

Ирина Михайлова