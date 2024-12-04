В Тюмени построят новую площадку по утилизации снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового объекта по утилизации снега начнется в Тюмени в 2025 г. Он появится в районе очистных сооружений Антипино.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал в ходе прямой линии 3 декабря.

"Это современная снегоплавильная установка. Строительство рассчитано на два-три года. Объект стоит более миллиарда рублей. Сегодня требования к экологии в нашей стране настолько высоки, что требуются существенные финансовые вложения", — пояснил мэр.

Отметим, ранее был открыт один снегоплавильный пункт в районе объездной дороги, Воронинских горок. Чем больше будет таких мест, тем больше снега за смену смогут вывезти самосвалы, убежден мэр.

Инна Пахомова