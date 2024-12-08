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Проект "Первая профессия для школьников" Тюменской области в шорт-листе федеральной премии

Общество, 10:44 08 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Первая профессия для школьников" Тюменской области в шорт-листе "ММСО Премия года". Инициатива Центра опережающей профподготовки представлена в номинации "Образование для экономики будущего. Коллаборация года", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Премией отмечают наиболее яркие образовательные проекты, которые реализованы в партнерстве образовательных организаций и бизнеса. Благодаря им школьники и студенты могут знакомиться и погружаться в профессии на практике.

Победителями станут номинанты, которые получат наибольшее количество баллов от экспертов и голосов от жителей регионов России. Результаты объявят в Москве 19 декабря.

Поддержать проект Тюменской области в голосовании можно здесь.

Необходима регистрация на сайте.

Возрастное ограничение 14 +.

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