Проект "Первая профессия для школьников" Тюменской области в шорт-листе федеральной премии
Проект "Первая профессия для школьников" Тюменской области в шорт-листе "ММСО Премия года". Инициатива Центра опережающей профподготовки представлена в номинации "Образование для экономики будущего. Коллаборация года", сообщает инфоцентр регионального правительства.
Премией отмечают наиболее яркие образовательные проекты, которые реализованы в партнерстве образовательных организаций и бизнеса. Благодаря им школьники и студенты могут знакомиться и погружаться в профессии на практике.
Победителями станут номинанты, которые получат наибольшее количество баллов от экспертов и голосов от жителей регионов России. Результаты объявят в Москве 19 декабря.
Поддержать проект Тюменской области в голосовании можно здесь.
Необходима регистрация на сайте.
Возрастное ограничение 14 +.