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Врачебную амбулаторию откроют в поселке Исетского района весной 2025 года

Общество, 12:16 08 декабря 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Современную врачебную амбулаторию откроют в пос. Коммунар Исетского района весной 2025 г. Площадь модульного здания составит 300 кв. м. В нем установят необходимое оборудование, предусмотрят кабинеты для врачей и фельдшера, прививочную и процедурную, смотровую и фильтр-бокс, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Использование модульных конструкций позволяет ускорить процесс проектирования и строительства, что особенно важно в современных условиях. Новая амбулатория будет соответствовать всем современным стандартам оказания медицинской помощи взрослым, пожилым, детям и людям с ограниченными возможностями здоровья", - отметил главный врач Областной больницы №13 Сергей Катаргин.

Жители поселка смогут получать качественную медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

Отметим, объект возводят по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".

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# Исетский район , нацпроект «Здравоохранение»

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