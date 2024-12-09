Тюменец Никита Павлов стал призером XXI Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"

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Студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Никита Павлов стал призером XXI Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В номинации "Мое здоровье" проект Никиты Павлова "Слушать – это красиво", направленный на создание инновационного устройства для слабослышащих людей под названием "НИКА-С", занял третье место, сообщает пресс-служба конкурса.

"Основной целью проекта является улучшение качества жизни людей с нарушениями слуха, их социальная адаптация и повышение независимости. Проект предполагает тестирование устройства в Тюмени с возможностью его дальнейшего тиражирования по другим регионам России и за её пределами", – рассказал Никита Павлов.

Устройство "НИКА-С" будет интегрировано с мобильным приложением, что позволит пользователям настраивать его под индивидуальные потребности.

Торжественная церемония награждения победителей ХХI сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" прошла на площадке Центра знаний "Машук".

Участниками ХХI конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 55 тыс. 321 человек из всех регионов России, а также девять иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие. Это молодые люди от 14 до 35 лет, которые представили авторские проекты в 12 номинациях. Причем в двух номинациях – "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" не было возрастных ограничений.

В подведении итогов XXI Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, которые объявили авторов лучших проектов и вручили ценные призы победителям в тематических номинациях.

В финальный этап конкурса прошли 170 участников от 18 лет.

За годы проведения конкурс "Моя страна – моя Россия", по словам заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова, помог воплотить смелые замыслы и уже стал не только катализатором развития локальных сообществ, но и стартовой площадкой для масштабных инициатив. "Многие из проектов получают поддержку и продолжение: становятся основой для региональных и федеральных программ, привлекают инвестиции, создают рабочие места. Вижу перспективы в том, чтобы конкурс стал не только всероссийским, но и международным центром обмена опытом и лучшими практиками", - заявил он.

С 2019 года конкурс "Моя страна – моя Россия" входит в линейку проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". За время совместной работы с платформой в конкурсе приняли участие более 400 тысяч человек из всех регионов России и ряда иностранных государств.

"Конкурс "Моя страна – моя Россия" продолжает открывать новые таланты, это инициативные молодые люди: школьники и студенты, представители общественных объединений и бизнеса, ученые и педагоги-новаторы, готовые внести собственный вклад в развитие страны. В 2024 году победителями среди 170 участников от 18 лет стали жители 22 регионов России. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!" – отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" зародился в 2003 году в городе Рязани по инициативе студентов. Сегодня проект известен по всей стране, за 21 год в нем приняло участие более одного миллиона человек.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль.