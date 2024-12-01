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Тюменская область - в числе регионов-лидеров по развитию добровольчества

Общество, 10:24 10 декабря 2024

Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области вошел в топ-3 в России по развитию волонтерской деятельности. Регион отмечен среди субъектов страны с численностью жителей до двух млн человек, сообщает информационный центр правительства области.

Итоги мониторинга эффективности подвели на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве. Председатель ассоциации "Добро.рф" Артем Метелев вручил награду директору тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" Николаю Тужику.

Отметим, что в число лидеров рейтинга Тюменская область входит уже пятый год подряд.

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# волонтерство , добровольчество

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