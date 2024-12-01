Участников правового диктанта впервые проверят на знание законодательства о бизнесе

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Блок "Бизнес" впервые станет частью Всероссийского правового (юридического) диктанта, который 3 по 12 декабря 2024 года проводит ассоциация юристов России. Диктант состоит из 33 тестовых вопросов, каждый имеет четыре варианта ответа, правильным из которых является только один, сообщают организаторы.

"По итогам каждого диктанта ассоциация готовит и представляет аналитическую и статистическую информацию, характеризующую уровень правовой грамотности граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом. Масштаб проведения диктанта позволяет ассоциации сформировать модель правовых знаний в различных слоях общества", - отметил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Принять участие в тестировании может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф на шести языках: русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском. По завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

13 декабря разместят информационные материалы с правильными ответами.

За прошедшие годы правовой диктант стал одним из самых известных и крупных российских проектов в сфере правового просвещения. В 2023 году диктант написали более 1 млн человек. А с 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти 4 млн участников из 175 стран.