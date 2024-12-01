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Житель Голышманово остался без квартиры из-за измены супруге

Происшествия, 16:49 10 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дело о жилищных правах гражданских супругов рассмотрел Голышмановский районный суд.

Согласно материалам, пара проживала в неофициальном браке более 15 лет. Позже выяснилось, что мужчина изменил спутнице, на стороне у него родился ребенок. В надежде на прощение он оформил на гражданскую супругу договор дарения квартиры. Примирение длилось недолго - в 2023 году мужчина снова ушел из семьи, а когда жена решила продать подаренное жилье, отказался из него выписаться.

На судебном заседании ответчик пояснил, что это его единственное жилье, а оформил он его в надежде, что будет жить с супругой до конца своих дней. Обещание выполнить не смог, но подал встречный иск - чтобы супруга не препятствовала проживанию в квартире.

Заслушав стороны, суд удовлетворил требования женщины. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда поддержала и оставила решение голышмановских коллег без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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# Голышмановский округ , суд

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