Программу тюменских студентов-медиков для будущих родителей применяют в поликлинике № 5

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу "Школа осознанности для будущих родителей" разработали и запатентовали преподаватели и студенты Тюменского медицинского университета. Ее используют в тюменской поликлинике № 5 для проведения занятий с будущими мамами и папами, сообщает вуз.

"Такое обучение полезно и востребовано: мы просвещаем слушателей о нюансах течения беременности и ухода за новорожденными с позиции доказательной медицины, отвечаем на их вопросы. Занятия организованы еженедельно и проводятся вне зависимости от того, сколько человек пришло в этот день в школу", - рассказала соавтор программы, врач-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Екатерина Спирина.

По словам соавтора, студентки Ольги Маркеловой, особенность проекта - значительный блок вопросов посвящен осознанному отцовству, что помогает будущему папе подготовиться к рождению малыша и поддержать жену в период беременности.

С помощью наглядных материалов парам понятно и доступно рассказывают о формировании здоровых семейных взаимоотношений и роли отца, о том, изменениях в организме беременной женщины. Знакомят с правилами личной гигиены, уходом за новорожденным и ребенком грудного и раннего возраста, с принципами формирования у него рационального пищевого поведения и другими темами.