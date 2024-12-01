Особенности безбарьерной среды на сельской территории обсудили в Исетском районе
Общество, 17:34 11 декабря 2024
| Фото: Администрация Исетского района
Какой должна быть безбарьерная среда для жителей сельских территорий, обсудили участники круглого стола в народном музее с. Исетское.
Своим видением поделились представители органов местного самоуправления, общественных организаций, прокуратуры, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения района, односельчане с особенностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также участники обменялись мнениями по вопросам соцобслуживания, предоставления транспорта, помощи лежачим больным, записи ко врачу. Все предложения лягут в основу рекомендаций по усилению работы в области обеспечения безбарьерной среды в районе.