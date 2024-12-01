Особенности безбарьерной среды на сельской территории обсудили в Исетском районе

| Фото: Администрация Исетского района | Фото: Администрация Исетского района

Какой должна быть безбарьерная среда для жителей сельских территорий, обсудили участники круглого стола в народном музее с. Исетское.

Своим видением поделились представители органов местного самоуправления, общественных организаций, прокуратуры, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения района, односельчане с особенностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также участники обменялись мнениями по вопросам соцобслуживания, предоставления транспорта, помощи лежачим больным, записи ко врачу. Все предложения лягут в основу рекомендаций по усилению работы в области обеспечения безбарьерной среды в районе.