  • 11 декабря 202411.12.2024среда
  • USD100,0324
    EUR106,2024
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Особенности безбарьерной среды на сельской территории обсудили в Исетском районе

Общество, 17:34 11 декабря 2024

Администрация Исетского района | Фото: Администрация Исетского района

Какой должна быть безбарьерная среда для жителей сельских территорий, обсудили участники круглого стола в народном музее с. Исетское.

Своим видением поделились представители органов местного самоуправления, общественных организаций, прокуратуры, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения района, односельчане с особенностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также участники обменялись мнениями по вопросам соцобслуживания, предоставления транспорта, помощи лежачим больным, записи ко врачу. Все предложения лягут в основу рекомендаций по усилению работы в области обеспечения безбарьерной среды в районе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безбарьерная среда , Исетский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 11.12.2024Глава Тюмени Максим Афанасьев навестил раненых бойцов СВО
18:21 11.12.2024Участник программы "Время героев" Виктор Квасов пообщался с тюменскими школьниками
18:18 11.12.2024Карантин по бешенству объявлен в двух населенных пунктах Тюменской области
18:07 11.12.2024Основания для двух катков подготовили на набережной в Тюмени